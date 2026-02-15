Lavori alla variante della strada 69 Un lotto riparte attesa per gli altri

Lavori sulla variante della strada 69 sono ripresi dopo settimane di inattività, causando ritardi nel traffico locale. Questa decisione deriva dall’approvazione di un nuovo lotto di lavori, che ha permesso di riavviare le opere nel tratto tra Figline Incisa e Reggello. Il cantiere si trova al Matassino, al confine tra le province di Arezzo e Firenze, e coinvolge i comuni di Figline Incisa, Reggello e Castelfranco Piandiscò. Un operatore della ditta incaricata ha riferito che gli interventi riprenderanno entro pochi giorni, mentre gli altri tratti restano in attesa di ulteriori autorizz

Durante il recente incontro con gli industriali valdarnesi, l'assessore ai trasporti della Regione Toscana Filippo Boni ha annunciato, tra le altre cose, lo sblocco del cantiere della variante alla regionale 69 al Matassino, al confine tra le province di Arezzo e Firenze, frazione divisa tra i comuni di Figline Incisa, Reggello e Castelfranco Piandiscò. Nel versante aretino tutte le opere sono state completate. In quello fiorentino ancora no, ma da qualche mese sono partiti i lavori del primo stralcio del lotto cinque, finanziato con 10 milioni di euro. Il tratto interessato va dal Matassino all'incrocio con via Urbinese.