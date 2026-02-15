L' auto è ferma tra i vigneti lui è steso sui sedili | lo credono vittima di un malore
Un uomo giace sui sedili dell’auto ferma tra i vigneti, dopo essere stato visto in quella posizione da alcuni passanti, che hanno subito ipotizzato un malore improvviso. La vettura si trova in una zona isolata, lontana dalla strada principale, e l’uomo non si muove da diverse ore. La segnalazione ha portato le forze dell’ordine sul posto, mentre i soccorritori si preparano a intervenire.
Allarme domenica mattina. Un passante ha notato un uomo che era sdraiato in un'auto e non si muoveva. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco e i carabinieri Chi lo ha visto nella sua auto ferma, in mezzo ai vigneti, ha pensato subito che avesse avuto un malore improvviso e ha fatto scattare immediatamente l’allarme. L'uomo all'interno non dava segni di vita. La chiamata al 112 è scattata verso le 7.15 di oggi, domenica 15 febbraio, da via Micanzio, stretta strada di campagna che si snoda tra i vigneti di Passirano, e sul posto sono sopraggiunti, in codice rosso, i vigili del fuoco, un’ambulanza e un’automedica.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
