L’Aurora Popolare dei Ministri approda a Lecce | live alle Cantelmo

I Ministri portano il loro concerto a Lecce, causando grande attesa tra i fan. La band romana si esibirà domenica 22 febbraio alle Officine Cantelmo, alle 19, con un biglietto di 18 euro già disponibile su dice.fm. La data si inserisce nel calendario in vista della ventesima edizione del SEI Festival di Coolclub, organizzato in collaborazione con UASC. La serata promette un live energico, con la band pronta a scatenare il pubblico leccese.
Una delle band rock più prolifiche del panorama nazionale in uno speciale concerto per un'anteprima della programmazione del Sei Festival di Coolclub LECCE - Domenica 22 febbraio (ore 19 ingresso 18 euro prevendite attive su dice.fm – bit.lyMinistriLecce), in attesa della ventesima edizione del SEI Festival di Coolclub, in collaborazione con UASC, alle Officine Cantelmo di Lecce arrivano i Ministri, una tra le rock band italiane piú longeve e apprezzate.
I Ministri tornano alle radici: il “Provincia Popolare Tour” riscopre i club italiani e sostiene la musica locale.
Questa sera i Ministri suonano al Magma di Tolentino con il loro “Provincia Popolare Tour 2026”.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Tra lavoro e vite precarie Aurora popolare dei Ministri voce rock dei millennialI Ministri continuano ad avere parole chiare e testa lucida per raccontare un’Italia sempre più disillusa. Esce oggi Aurora popolare, il nuovo album del trio milanese, che lo presenterà in concerto il ... milano.repubblica.it
I Ministri e l’Aurora popolare: La politica è sentimentoSono tornati i Ministri, con la loro musica rock che ci accompagna dal 2003 e tanta politica. Anzi tanti sentimenti. Sì, perché il loro ottavo album in studio, ’Aurora popolare’, che oggi alle 21,30 ... lanazione.it
