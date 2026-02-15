L’attrice lucchese Caterina Paolinelli torna in scena con Uragano
Caterina Paolinelli, attrice lucchese, torna a esibirsi sul palco con lo spettacolo “Uragano” dopo aver annunciato il suo ritorno alla scena, che ha suscitato entusiasmo tra i fan. La commedia, prodotta da Teatro Evento, debutta venerdì 20 febbraio alle 21 al Teatro La Venere di Savignano Sul Panaro, portando in scena una storia ispirata a “L’Uragano” di Alexandr N. La regia è curata dal Collettivo Artistico, che ha lavorato intensamente per creare un’esperienza teatrale coinvolgente.
Nuovo debutto, con la nuova produzione di Teatro Evento, venerdì 20 febbraio alle ore 21, al Teatro La Venere di Savignano Sul Panaro (Modena), per lo spettacolo “ Uragano “, di e con Caterina Paolinelli, per la regia del Collettivo Artistico, ispirato a “L’Uragano” di Alexandr N. Ostrovskij. Hanno collaborato al progetto: Matteo Cecchini, Massimiliano Ferrari, Valerio Ameli e Caterina Simonelli. "“ Uragano “ – spiega l’attrice lucchese – è un monologo brillante con risvolti poetici e toccanti. Parla di me, Caterina l’attrice e Katerina Kabanova, la protagonista della tragedia di Ostrovskij. E’ uno spettaoclo che apre e arriva a diverse sensibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
