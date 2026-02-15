L’attore Riccardo Leonelli Ambasciatore

Riccardo Leonelli, attore originario di Terni, ha ricevuto il titolo di Ambasciatore di San Valentino nel mondo 2026, una scelta motivata dalla sua popolarità internazionale e dal coinvolgimento in campagne benefiche legate alla festa degli innamorati. La nomina è stata annunciata durante una cerimonia alla quale hanno partecipato rappresentanti culturali e cittadini, che hanno riconosciuto il suo ruolo come figura di riferimento nel promuovere valori di amore e solidarietà. Il riconoscimento arriva in un momento in cui Leonelli sta preparando un progetto cinematografico dedicato alle storie d’amore di diverse culture.

TERNI L'attore ternano Riccardo Leonelli (foto) è stato nominato Ambasciatore di San Valentino nel mondo 2026. " La nomina di Riccardo Leonelli ad Ambasciatore – commenta la presidente della Regione, Stefania Proietti, che ieri ha partecipato alle celebrazioni del santo patrono di Terni – affida il compito di portare ovunque un messaggio praticabile, che riguarda le famiglie, i giovani, i luoghi di lavoro e la vita quotidiana delle nostre città". Nella Basilica di San Valentino ieri monsignor Domenico Cancian, vescovo emerito di Città di Castello, ha celebrato la solennità di San Valentino, patrono di Terni e degli innamorati e copatrono della Diocesi di Terni-Narni-Amelia.