L’atto di forza del Qatar sui diritti tivù del Mondiale 2026 e i tentacoli di Al-Khelaïfi

Il Qatar ha deciso di modificare le regole sui diritti televisivi del Mondiale 2026, un'azione che ha sollevato polemiche tra gli altri paesi coinvolti. La mossa, attribuita a pressioni di Al-Khelaïfi, mette in discussione la trasparenza del mercato, che sembra favorire chi ha più potere economico. A distanza di poche settimane, diversi operatori televisivi europei hanno segnalato difficoltà nel competere con le offerte qatariote, che appaiono sempre più aggressive.

Il mercato è libero e concorrenziale soltanto se a vincere la competizione è il più forte. Non servirebbero test dimostrativi per verificare questa verità di fatto. Ma giusto a beneficio dei più recalcitranti, di coloro che insistono nel credere nel mito della libera concorrenza, bisogna raccontare il pasticciaccio brutto sorto intorno all’attribuzione, per il mercato francese, dei diritti audiovisivi sul Mondiale di calcio in Canada-Messico-Usa, programmati per l’estate del 2026. Una vicenda che si risolve in un mero atto di forza, grazie all’esercizio di un potere fuori scala sia sul piano finanziario sia sul piano politico. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’atto di forza del Qatar sui diritti tivù del Mondiale 2026 e i tentacoli di Al-Khelaïfi Lo scippo di Al-Khelaïfi dei diritti tv del Mondiale alla Ligue1 ha rotto il calcio francese. Di nuovo Nasser Al-Khelaïfi ha sottratto i diritti televisivi dei Mondiali 2026 e 2030 alla Ligue 1, scegliendo di assegnarli a beIN Sports, provocando un nuovo scossone nel calcio francese. Al-Khelaïfi ha fregato alla Lega francese i diritti dei Mondiali, non si sa come (L’Equipe) Nasser al-Khelaïfi ha preso i diritti dei Mondiali alla Lega francese di calcio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Atto di forza al PalaFiom: battuta Brescia 3-0; La Siria, i Curdi e il fallimento morale dell'Occidente; Educatamente 2.0: formazione e realtà virtuale contro il cyberbullismo; Agevolazioni prima casa: locazione nota esclude forza maggiore. Virtus Bologna, atto di forza. A Brescia è 1° postoAtto di forza della Virtus al gran ballo del lunedì sera. Bologna passa a Brescia e ritrova il primo posto in classifica, conquistando un solido 2-0 nello scontro diretto con la finalista dell'ultimo ... tuttosport.com Sui dazi Trump compie un atto di forza. Ma i mercati ora temono la recessioneTrump impone dazi unilaterali a oltre 90 Stati, inclusa l'UE, per minacce alla sicurezza nazionale. Tariffe fino al 41% dal 7 agosto, con Canada e Svizzera tra i più colpiti; discussioni per definire ... milanofinanza.it WTA DOHA:Paolini-Errani OUT Niente "back-to-back" in Qatar per Sara e Jasmine! Il percorso delle azzurre al WTA 1000 di Doha si interrompe a un passo dall'ultimo atto: le campionesse uscenti cedono il trofeo, sconfitte in semifinale da Hsieh/Ostapen facebook È tutto pronto per l’ultimo atto del primo WTA 1000 dell’anno La finale tra Mboko e Muchova è LIVE su SuperTennis x.com