L' attesa di Ancona è finita | nel cuore del capoluogo è tempo di Gran Carnevale

Con uno sguardo rivolto al cielo, auspicando che Giove Pluvio decida di non fare dispetti, Ancona si prepara al grande evento di questa terza domenica di febbraio. Il centro della città si trasformerà in un grande palcoscenico per il Carnevale 2026, con il cuore dell'evento ospitato in corso Amendola in considerazione dei lavori attualmente in corso di svolgimento in corso Garibaldi. L'attesa è soprattutto per la 'new entry' del programma, ovvero la sfilata dei carri allegorici di oltre quattro metri e lunghi 13, a distanza di oltre 50 anni dall'ultima apparizione (era il 1972, in corso Carlo Alberto).

Questa mattina ad Amalfi è iniziato il Carnevale, con le strade piene di maschere e costumi vivaci.

Si avvicina il Carnevale di Ancona e si avvicinano anche le scadenze per partecipare al concorso delle maschere più belle.

