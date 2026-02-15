L' attesa di Ancona è finita | nel cuore del capoluogo è tempo di Gran Carnevale
Il centro della città pronto a diventare un maxi palcoscenico a cielo aperto con un programma denso di novità, tra cui il ritorno - a distanza di oltre 50 anni - della sfilata dei carri allegorici ANCONA – Con uno sguardo rivolto al cielo, auspicando che Giove Pluvio decida di non fare dispetti, Ancona si prepara al grande evento di questa terza domenica di febbraio. Il centro della città si trasformerà in un grande palcoscenico per il Carnevale 2026, con il cuore dell’evento ospitato in corso Amendola in considerazione dei lavori attualmente in corso di svolgimento in corso Garibaldi. L’attesa è soprattutto per la ‘new entry’ del programma, ovvero la sfilata dei carri allegorici di oltre quattro metri e lunghi 13, a distanza di oltre 50 anni dall’ultima apparizione (era il 1972, in corso Carlo Alberto) che andranno a.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Gran Carnevale Amalfitano: tre giorni di festa e costumi nel cuore dell’Antica Repubblica Marinara
Questa mattina ad Amalfi è iniziato il Carnevale, con le strade piene di maschere e costumi vivaci.
Gran Carnevale di Ancona, ultimi giorni per iscriversi al concorso per le maschere più belle
Bella Sicilia. . Aspettando il gran carnevale storico di San Piero Patti facebook
Pronti per il Gran Carnevale 2026 Manca davvero pochissimo! Da domani, venerdì 13, e fino a domenica 15 febbraio, vi aspettano il villaggio di Carnevale e la pentolaccia a Caricamento e il Carnevale nella via Aurea in via Garibaldi! visitgenoa.it/it/il-gra x.com