Latina truffe telefoniche in crescita | questura allerta su spoofing e nuove tecniche via WhatsApp

A Latina, le truffe telefoniche aumentano e la questura mette in guardia. I criminali usano tecniche come lo spoofing e inviano messaggi fraudolenti su WhatsApp per ingannare le persone. Un esempio recente riguarda una donna che ha perso 2.000 euro dopo aver ricevuto un messaggio falso di un operatore bancario.

Latina nell'occhio del ciclone delle truffe telefoniche: allarme questura e nuove tecniche di inganno. Latina è sempre più nel mirino dei truffatori, con un'ondata di raggiri telefonici in rapida crescita. La questura locale lancia l'allarme, evidenziando l'uso di tecnologie sofisticate come lo "spoofing" – la falsificazione dell'identificativo del chiamante – e l'emergere di nuove modalità operative, tra cui la truffa del "Voto alla ballerina" via WhatsApp. L'obiettivo è sottrarre denaro o dati sensibili ai cittadini, sfruttando la loro fiducia e, spesso, un senso di urgenza. L'evoluzione delle truffe: dallo spoofing alla manipolazione psicologica. Boom di truffe telefoniche anche a Latina: l'allarme della questurai malviventi utilizzano software per far apparire i numeri del 112 o delle forze dell'ordine, per carpire la fiducia delle vittime. Anche in provincia i nuovi casi di truffa del Voto alla ballerina ... La Questura di Latina segnala chiamate fasulle da numeri delle Forze dell'Ordine e WhatsApp. Consigli per proteggere dati personali e conti correnti