L' artista Mimmo Sarchiapone dona venti opere al Piccolo museo dei trabocchi

Mimmo Sarchiapone ha deciso di donare venti opere al Piccolo museo dei trabocchi, stanco di vedere che molte sue creazioni restano nascoste. La donazione comprende diciannove grafiche dedicate ai Trabocchi e una raffigurante l’Eremo Dannunziano, portando così un nuovo impulso alla collezione del museo di Rocca San Giovanni.

A Rocca San Giovanni l'artista Mimmo Sarchiapone ha donato venti opere grafiche - diciannove dedicate ai Trabocchi e una all'Eremo Dannunziano - al Piccolo museo dei trabocchi. La consegna è avvenuta sabato mattina alla presenza del sindaco Fabio Caravaggio, del vicesindaco Erminio Verì, dell'assessore alla Cultura Carmelita Caravaggio, del direttore del museo Marcello Borrone, del presidente del Flag Costa dei Trabocchi Franco Ricci, del dirigente del Servizio sviluppo locale ed Economia ittica Regione Abruzzo Francesco Di Filippo, del Maestro Sarchiapone e dell'avvocato Antonello De Rosa.

