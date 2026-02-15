L’arte urbana non è solo metropolitana presentata alla BIT l’iniziativa dei Portoni Narranti di Gua

Guardiaregia: l’arte urbana rivitalizza un borgo molisano, un modello presentato alla BIT. Guardiaregia, in Molise, sta dimostrando come l’arte possa trasformare un piccolo centro italiano in una galleria a cielo aperto. Il progetto “Cantine Dipinte – Portoni Narranti”, presentato alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano il 15 febbraio 2026, offre una risposta concreta alla sfida dello spopolamento e della valorizzazione del patrimonio culturale locale, attirando l’attenzione di operatori del settore e appassionati. Un borgo si racconta attraverso l’arte. Nato nell’autunno del 2024, il progetto si inserisce nel contesto della manifestazione “Cantine Di.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina, il Comune di Fabriano ha portato in mostra il progetto

La Città metropolitana di Milano si presenta alla fiera Bit con l’obiettivo di cambiare rotta nel turismo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: IC 5° ARTIACO DI POZZUOLI: L’ARTE URBANA DI DREAMERS ACCENDE I TALENTI; Outdoora e Acqua Fiuggi: quando la comunicazione dei brand passa dai territori; Annamo': la street art incontra Anna Magnani nella sua via Margutta; L’arte di resistere.

Arte, un asset strategico dal grande impatto positivo su economia e finanzaStrumenti fiscali e metriche Esg incentivano investimenti culturali sostenibili, mentre l'arte si afferma come infrastruttura immateriale, generando benefici economici e sociali per le comunità locali ... milanofinanza.it

L’arte non è mai solo arte. Ancora una riflessione sul caso FirenzeQuanto sta accadendo a Firenze ha il pregio di aver stimolato un dibattito e delle riflessioni da diversi spunti di vista. Il tema dell’arte come espressione del potere e della politica è centrale ... huffingtonpost.it

Alla BIT 2026 il Molise racconta l’arte dei “Portoni Narranti” https://www.molisenews24.it/alla-bit-2026-il-molise-racconta-larte-dei-portoni-narranti-132059.html_unique_id=698fa7bd496fb facebook

Alla BIT 2026 il Molise racconta l’arte dei “Portoni Narranti” molisenews24.it/alla-bit-2026-… x.com