L’arte a sostegno della candidatura | Quelle pitture del Quattrocento sono un dono prezioso da riscoprire

Il nome di Massa è legato alla candidatura come futura capitale della cultura, e questa scelta si riflette anche nel modo in cui si promuove l’arte locale. Recentemente, alcuni residenti e appassionati hanno organizzato mostre per mettere in luce le opere del Quattrocento, ritenute un patrimonio da riscoprire. Tra le iniziative, si evidenzia l’esposizione di dipinti inediti che testimoniano le tecniche e i soggetti di quel periodo storico.

di Maurizia Tazartes MASSA Massa futura capitale della cultura che cosa può offrire riguardo alla pittura del Quattrocento? È una domanda che viene spontanea a chi si occupa di storia dell'arte, ma non solo. Perché le tavole rinascimentali affascinano anche il pubblico e sono una ricchezza culturale. A una prima ricognizione ne spuntano soprattutto quattro, importanti, che aprono uno spiraglio sulla situazione pittorica della città tra '400 e '500. Si tratta di due tavole di altare di Bernardino del Castelletto di "Massa", un pittore, documentato dai primi anni settanta del '400 a dopo il '500, di origine lombarda, che impianta la sua bottega a Massa (infatti si firma pittore "a Massa", Massae in latino).