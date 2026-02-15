L’Arco degli innamorati si sbriciola per una mareggiata a San Valentino

Una forte mareggiata ha danneggiato l’Arco degli Innamorati a Melendugno nel giorno di San Valentino. Le onde hanno eroso le parti più fragili dell’arco, lasciando pezzi di pietra sul lungomare. I residenti e i visitatori si sono ritrovati di fronte a un monumento che rischia di perdere la sua forma originale. La mareggiata ha portato con sé anche detriti e acqua salata, peggiorando lo stato dell’iconico arco.

San Valentino Spezzato: La Mareggiata che Ha Deturpato l'Arco degli Innamorati a Melendugno. Un simbolo del Salento è stato colpito dalla furia del mare. L'Arco degli innamorati, iconica formazione rocciosa sulla costa di Melendugno, si è parzialmente sgretolato nella giornata di oggi, 15 febbraio 2026, a causa di una violenta mareggiata. Il crollo, avvenuto nel giorno di San Valentino, ha suscitato sgomento tra i residenti e gli amanti del territorio. La Forza del Mare e la Fragilità della Costa Salentina. La costa salentina, in particolare l'area dei faraglioni, è stata flagellata da venti forti e onde impetuose nelle ultime ore.