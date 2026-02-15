Lara Della Mea si trova ad affrontare una stagione difficile, dopo aver concluso il suo ultimo gigante con un risultato deludente, nonostante abbia mostrato miglioramenti rispetto alle gare precedenti. La giovane atleta, che ha speso 5 centesimi per ogni minuto di dolore durante le ultime competizioni, rappresenta comunque il nostro futuro sportivo verso il 2030. Con uno slalom tra speranze e delusioni, Lara continua a lavorare duramente, convinta che le sfide di oggi possano portare a grandi successi domani.

Non è affatto semplice, in questo momento, per Lara Della Mea guardare al bicchiere mezzo pieno, nonostante quello appena disputato sia stato, dal punto di vista del risultato, il miglior gigante della sua carriera. Per la 27enne di Tarvisio, la gara tra le porte larghe alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si è trasformata in una miscela di orgoglio e rimpianto. La prova ha infatti celebrato un nuovo trionfo di Federica Brignone, autentica regina delle nevi di questa edizione dei Giochi: dopo l’oro in superG, la valdostana ha conquistato anche quello in gigante, completando una parabola straordinaria segnata dal grave incidente, da dieci mesi di stop e da un percorso di riabilitazione lungo, durissimo e tutt’altro che scontato. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lara Della Mea, 5 centesimi per un'agonia. Ma questa ragazza è il nostro futuro verso il 2030

Lara Della Mea si sta affermando nel mondo dello sci alpino, avvicinandosi alle prime 15 della WCSL in slalom e puntando alle Olimpiadi.

Lara Della Mea e Martina Peterlini non sono riuscite a entrare nella top15 della WCSL di slalom, complicando le possibilità di qualificazione olimpica.

