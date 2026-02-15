Lara Della Mea 5 centesimi per un’agonia Ma questa ragazza è il nostro futuro verso il 2030
Non è affatto semplice, in questo momento, per Lara Della Mea guardare al bicchiere mezzo pieno, nonostante quello appena disputato sia stato, dal punto di vista del risultato, il miglior gigante della sua carriera. Per la 27enne di Tarvisio, la gara tra le porte larghe alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si è trasformata in una miscela di orgoglio e rimpianto. La prova ha infatti celebrato un nuovo trionfo di Federica Brignone, autentica regina delle nevi di questa edizione dei Giochi: dopo l’oro in superG, la valdostana ha conquistato anche quello in gigante, completando una parabola straordinaria segnata dal grave incidente, da dieci mesi di stop e da un percorso di riabilitazione lungo, durissimo e tutt’altro che scontato. 🔗 Leggi su Oasport.it
