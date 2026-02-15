Cervia Ti Amo ha lanciato un appello perché si crei un’alternativa concreta alle attuali politiche comunali. La lista civica invita le forze civiche e progressiste del territorio a unirsi, puntando a un patto che possa portare un vero cambiamento a Cervia. L’obiettivo è superare i metodi tradizionali di gestione e proporre un modo nuovo di amministrare la città. La proposta arriva in vista delle prossime elezioni comunali di primavera.

È tempo di costruire insieme un’alternativa seria per Cervia". Questo è l’invito della lista civica Cervia Ti Amo che, in vista delle elezioni amministrative in primavera, lancia un appello "alle forze civiche e progressiste " del territorio per costruire un " patto civile e sociale che garantisca a Cervia un forte cambiamento rispetto alle politiche e soprattutto al metodo con cui sono state portate avanti". "In questa fase delicata per la nostra città – si legge in una nota –, mentre il quadro politico si va delineando in vista delle elezioni in primavera, Cervia ti Amo ritiene indispensabile lanciare un appello a tutte le liste civiche e le forze politiche progressiste del territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’appello di Cervia Ti Amo: "Creiamo un’alternativa"

