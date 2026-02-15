L’anno delle piogge Argentario da record Superata la media

Nel 2025, le piogge sono state così intense che l’Argentario ha registrato un livello di precipitazioni superiore alla media annuale, causando allagamenti e problemi di approvvigionamento idrico. Marco Giovani, gestore della pagina Facebook

MONTE ARGENTARIO Piogge abbondanti sul promontorio nel 2025, l'Argentario supera la media annuale. Come riferisce Marco Giovani, titolare della pagina Facebook "Meteo Argentario" secondo i dati del Sir della Regione Toscana, il 2025 è stato un anno decisamente piovoso per il territorio di Monte Argentario, come confermano i dati della stazione pluviometrica di Punta Telegrafo. Nel corso dell'anno sono caduti complessivamente 660 millimetri di pioggia, un valore sensibilmente superiore alla media climatica locale, che si colloca poco sopra i 500 millimetri annui. Le precipitazioni si sono distribuite su 70 giorni con accumuli pari o superiori a 1 millimetro, indicando una presenza della pioggia piuttosto frequente nel corso dei dodici mesi.