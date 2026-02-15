Lancia dal Trofeo anche con le Rally6 all' Europeo | viaggio all' interno dei programmi 2026

Eugenio Franzetti, direttore di Lancia Corse, spiega che la casa automobilistica ha deciso di passare dal Trofeo Rally e Rally6 all’impegno nell’Europeo rally nel 2026. La scelta nasce dalla volontà di rafforzare la presenza nel motorsport europeo, puntando su nuove strategie e vetture più moderne. Franzetti aggiunge che il team sta già testando le nuove auto e preparandosi per la stagione che si avvicina.

Eugenio Franzetti, direttore Lancia Corse, interviene ai microfoni di Gazzetta Motori per illustrare i programmi 2026. Se in campo nazionale viene confermato il Trofeo con le Ypsilon Rally4 e anzi, viene addirittura esteso alle nuovissime Ypsilon Rally6, auto con cambio manuale e gomme stradali per costi d'accesso alla disciplina sostenibili, è però in ambito internazionale che Lancia fa un importante passo in avanti. La Ypsilon Hf Integrale Rally2 portata al debutto al Rally di Montecarlo, primo appuntamento del Mondiale Wrc (categoria Wrc-2), da Nikolay Gryazin e Yohan Rossel sarà protagonista anche nel campionato Europeo Rally (Fia Erc) con Andrea Mabellini e Virginia Lenzi.