Ladro morto ad Arezzo parla la vittima del furto | cosa è successo davvero

Un ladro è morto ad Arezzo dopo essere stato colpito durante un tentativo di furto nella notte tra venerdì e sabato. La vittima, un residente della zona, ha raccontato che i ladri avevano cercato di entrare nella sua villetta, ma lui ha reagito e ha cercato di bloccarli. Durante la colluttazione, uno degli uomini ha perso la vita, mentre gli altri due sono riusciti a fuggire. La polizia sta indagando sui dettagli dell’incidente e sulla dinamica dei fatti.

Nella notte tra venerdì e sabato, una banda di tre ladri ha preso di mira diverse villette in località Policiano a Gorello, frazione alle porte di Arezzo lungo la SR71 verso Cortona, nella Valdichiana. Armati di trapano, hanno forzato un infisso posteriore di un'abitazione bifamiliare, approfittando dell'assenza di uno dei proprietari a cena. Il bottino includeva argenteria e ori accumulati colpo dopo colpo.Alle 20.39 scatta l'allarme in un altro appartamento della stessa tenuta. Il fratello della vittima – un avvocato 76enne del foro aretino – esce con il figlio per verificare. I malviventi fuggono, il figlio tenta un inseguimento, mentre l'avvocato rientra. Tentato furto finisce in tragedia ad Arezzo: ladro muore dissanguato dopo la fuga Un tentato furto si è trasformato in tragedia ad Arezzo, dove un ladro è morto dissanguato dopo aver tentato di scappare. Il ladro morto ad Arezzo? Una clamorosa scoperta: ecco chi era Il ladro di 46 anni, albanese e già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato trovato morto durante un tentativo di fuga dopo aver rubato in una villa a Gorello, una frazione di Arezzo, nella notte tra il 13 e il 14 febbraio. Arezzo, ladro muore dissanguato scavalcando una recinzione per cinghiali. Era stato messo in fuga dal cognato del proprietario con uno sparo in aria; Arezzo, ladro muore dissanguato durante un furto in una villa: indagano i carabinieri; Arezzo, un ladro muore dissanguato durante un furto: si cercano i complici; In fuga dopo tentativo di furto in abitazione, ladro muore impigliato nella recinzione. Un presunto ladro è morto venerdì sera tra Sant'Andrea a Pigli e Policiano, alle porte di Arezzo, dopo un tentativo di furto in villa. Un ladro è morto dissanguato stasera sulle colline di Arezzo dopo esser stato messo in fuga coi complici dai proprietari di una villa. Ad Arezzo un ladro è morto durante la fuga dopo un tentativo di rapina in villa. Il proprietario ha esploso un colpo in aria per mettere in fuga i malviventi e il ladro si sarebbe ferito mortalmente mentre scavalcava la recinzione, morendo dissanguato poco dopo.