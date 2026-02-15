La scrittrice e storica della letteratura italiana Margherita Pieracci Harwell è morta a 95 anni, lasciando un vuoto tra coloro che apprezzavano il suo lavoro. La causa della scomparsa non è stata ancora resa nota, ma la sua perdita ha spinto molti a ricordare il suo contributo alla cultura. Questa mattina, il comune di Vinci organizza una camera ardente nella biblioteca Leonardiana, dove si potrà rendere omaggio alla sua figura. La sua presenza ha rappresentato un punto di riferimento per più generazioni di lettori e studiosi.

Oggi un’intera comunità renderà omaggio a Margherita Pieracci Harwell – la scrittrice, critica letteraria e storica della letteratura italiana scomparsa due giorni fa a 95 anni – con la camera ardente allestita nella biblioteca Leonardiana a Vinci dalle 10.30 alle 17.30. Poi domani alle 10.30 il funerale a Vitolini. Nata a Vitolini nel 1930, ha dedicato la sua vita allo studio e alla diffusione della letteratura italiana, con particolare attenzione al ‘900. Laureatasi in Lettere a Roma nel 1952, professoressa emerita di Letteratura italiana alla University of Illinois at Chicago (per la quale insegnò dal 1969 al 2004) ha vissuto a lungo in Francia e soprattutto negli Stati Uniti, al seguito del marito Dwight Harwell. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’addio alla scrittrice Pieracci Harwell: "Punto di riferimento intergenerazionale"

