La vera storia del Carnevale di Verona perché si chiama ' Bacanal del Gnoco'

Il Carnevale di Verona, conosciuto come Bacanal del Gnoco, porta il nome da un'antica festa popolare che si tiene ogni anno in città. La tradizione nasce secoli fa, quando i cittadini festeggiavano con sfilate e maschere per scacciare l'inverno. Una delle motivazioni dietro il nome deriva dalle feste di mezzogiorno, durante le quali si consumavano grandi quantità di gnocchi, simbolo di abbondanza e buon auspicio. Oggi, questa celebrazione richiama ancora migliaia di persone che partecipano alle sfilate e alle mascherate in centro.

Le origini si perdono nella notte dei tempi. Verona non è solo la città dell'amore, ma anche la culla di una delle tradizioni popolari più longeve del Vecchio Continente: il Carnevale di Verona, universalmente noto come Bacanal del Gnoco. Una festa che affonda le sue radici nella fame, nella rivolta e nella successiva rinascita di un popolo. La genesi di questa celebrazione ci porta direttamente nel XVI secolo. In un’epoca segnata dalle devastanti inondazioni dell'Adige e dal passaggio dei Lanzichenecchi, Verona si ritrovò piegata da una gravissima carestia. Il 18 giugno 1531, l'esasperazione esplose nel quartiere di San Zeno: il popolo, affamato dal blocco della produzione di pane da parte dei fornai (i pistori), assalì le botteghe.🔗 Leggi su Veronasera.it

Quest'anno il “Venardì Gnocolar” a Verona si svolgerà come una brutta copia dell’originale.

Venerdì 23 gennaio, il Teatro Stimate ha ospitato un evento che ha segnato un momento di confronto tra Bacanal e Comune di Verona, in occasione dell’incoronazione di Papà del Gnoco.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.