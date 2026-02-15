La Vardera in corsa per la Regione Di Rosa | Agrigento non è un serbatoio di voti dimostri di saper amministrare
Vardera si candida alle elezioni regionali, mentre Di Rosa denuncia che molti vedono Agrigento solo come una fonte di voti. Di Rosa invita i candidati a dimostrare di saper gestire concretamente la città, non solo a raccogliere consensi. La polemica si accende tra chi chiede più azioni e chi punta sulla rappresentanza politica.
“Agrigento non è un serbatoio elettorale da cui attingere consensi, ma una città da governare con responsabilità.” È la posizione espressa da Giuseppe Di Rosa, candidato a sindaco per le amministrative 2026, che interviene dopo l’annuncio della candidatura di Ismaele La Vardera alla presidenza della Regione Siciliana e le manovre politiche avviate nel capoluogo. Secondo Di Rosa, anche sul fronte di chi oggi si propone come alternativa si starebbe riproponendo uno schema già visto: utilizzare Agrigento come tappa intermedia di un percorso politico più ampio. In questo quadro si inserisce l’indicazione di Michele Sodano come possibile candidato a sindaco, ipotesi che – riferisce – potrebbe essere ufficializzata a breve.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
