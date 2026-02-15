La Vardera candidato alla Regione Siciliana il centrosinistra chiama all’unità

Ismaele La Vardera si presenta come candidato alla presidenza della Regione Siciliana, un passo che ha spinto il centrosinistra a cercare un fronte unito. La sua candidatura, annunciata ufficialmente, ha già suscitato reazioni tra gli altri candidati e i partiti della coalizione. La Vardera ha deciso di entrare in corsa dopo aver criticato le scelte dei rivali politici, puntando a mobilitare il suo elettorato con un messaggio diretto e senza mezzi termini. La sua presenza nelle liste ha cambiato gli equilibri della campagna, spingendo gli altri a rivedere le strategie.

La Vardera sfida Schifani: il centrosinistra siciliano alla ricerca di una nuova unità. La campagna elettorale per la presidenza della Regione Siciliana si è aperta ufficialmente con la candidatura di Ismaele La Vardera, leader del movimento Controcorrente. L'annuncio, avvenuto il 15 febbraio 2026 a Palermo durante una convention che ha celebrato il primo anno di attività del movimento, mira a costruire un'alternativa al governo regionale guidato da Raffaele Schifani, sostenuto dal centrodestra. La sfida è complessa, ma l'obiettivo è chiaro: unire le forze progressiste per offrire ai siciliani una nuova prospettiva.