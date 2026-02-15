La Tenaglia Abruzzo Altino Volley rimedia la prima sconfitta della pool salvezza

La Tenaglia Abruzzo Altino Volley perde la sua prima partita della pool salvezza contro Marsala Volley, davanti ai propri tifosi al Pala San Carlo. La squadra non riesce a contrastare l’attacco avversario e subisce un’ampia sconfitta che complica la strada verso la salvezza. Durante il match, i giocatori hanno tentato di reagire, ma Marsala ha dimostrato maggiore solidità in campo.

, nella cornice del Pala San Carlo contro Marsala Volley. Dopo un primo set condotto con qualità e vinto con brivido finale (Marsala brava a annullare cinque palle set), le frentane calano alla distanza, lasciando la scena alle lillibetane, abili a rimettere in piedi l'incontro e poi a vincerlo. Per le ospiti, la top scorer è Viktoryia Siakretava, autrice di 18 punti (34%) di cui due muri. In doppia cifra anche Dalila Marchesini con 13 punti (47%), due aces e due muri. Anita Bagnoli, in coppia con Viola Passaro, varia le scelte in regia, così Murmann e Ndoye chiudono con 8 punti a testa, 7 per Polesello, 5 per Trampus.