La solidarietà targata Fondazione Verga
La Fondazione Maria Letizia Verga ha deciso di rafforzare il suo impegno a favore dei bambini palestinesi colpiti da malattie ematologiche, donando attrezzature mediche essenziali. La decisione nasce dalla consapevolezza delle difficoltà che affrontano i bambini in quella regione, dove mancano spesso le risorse più basilari per la cura. La fondazione, attiva da quasi quarant’anni, continua così a costruire un ponte concreto tra Monza e la Palestina, offrendo supporto diretto alle strutture sanitarie locali.
Una delle colonne a sostegno del ponte tra Monza e la Palestina è quella costruita, da quasi quarant’anni, dalla Fondazione Maria Letizia Verga, una realtà che ha fatto dell’ assistenza medica e psicologica a bambini e ragazzi affetti da leucemie, linfomi e patologie ematologiche, una missione quotidiana e instancabile. Dal 1986, la Fondazione - che ha la sua struttura all’Irccs San Gerardo - volge il suo sguardo anche oltre i confini nazionali, grazie al progetto Children Global Medicine, dedicato alla cooperazione internazionale e al trasferimento di competenze nei Paesi a risorse limitate. Il cuore di questo impegno è il ’capacity building’: non interventi occasionali, ma la costruzione paziente di autonomie locali, affinché i centri pediatrici possano reggersi da soli, sul piano clinico, organizzativo ed economico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
