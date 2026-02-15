La sinistra in marcia verso il 2027 Progetto forte condiviso e credibile
Il centrosinistra a Lucca sta discutendo su chi potrebbe rappresentarlo alle prossime elezioni comunali, dopo che alcuni esponenti hanno iniziato a muoversi in vista del 2027. La causa di questa discussione è l’incertezza sulla scelta del candidato, alimentata anche dalle recenti tensioni tra le diverse anime della coalizione. Un esempio concreto è il confronto tra i partiti, che si svolge in modo aperto e senza nascondere le differenze.
Il dibattito su chi potrebbe essere il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni amministrative del Comune di Lucca, è di fatto aperto. Tra i nomi che potrebbero fare capolino quello di Ilaria Vietina, attuale capogruppo della lista “Lucca è un grande noi”, ed ex assessora della giunta Tambellini. Ilaria Vietina sindaca di Lucca nel 2027: che cosa ne pensa? "Mi perdoni, se parliamo di nomi prima che di idee e progetti, stiamo già sbagliando. La nostra città oggi ha urgente bisogno di un progetto forte, condiviso e credibile. “Lucca è un grande noi” è impegnata nel costruire una visione comune di città: il nome della candidata o del candidato sarà una conseguenza, non può essere il punto di partenza". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il Partito Democratico rilancia la sfida: “Costruiamo insieme un progetto credibile per Qualiano”
Manfredi: "Il risultato delle Regionali dimostra che questo progetto è credibile"
Le NOUVEAU CHAMPIONNAT vintage à PRIX maitrisé ! (Vintage Club Series)
Argomenti discussi: La sinistra in marcia verso il 2027 Progetto forte, condiviso e credibile; Sinistra per il Sì: Un giudice più libero per vincere il referendum; Lugano, no alla manifestazione di estrema destra; Presidio antifascista per casa, sanità, lavoro e salario: In piazza per essere alternativa vera a destra e sinistra.
Un sistema marcio, ringraziamo la sinistraL’inchiesta che ha portato alla messa in amministrazione giudiziaria il marchio di abbigliamento Piazza Italia è la prova ... msn.com
In marcia contro Eurochocolate. La pioggia frena i manifestanti. Ma a sinistra il malcontento cresceIn pochi ieri hanno sfilato da piazza Partigiani a piazza Italia per ribadire il no all’evento sul cioccolato. In tanti invece si aspettavano segnali di rottura dalla Giunta comunale che però non ... lanazione.it
Assemblea del PD: “vogliamo un progetto condiviso di centro sinistra”. comunicato stampa facebook