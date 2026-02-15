Il centrosinistra a Lucca sta discutendo su chi potrebbe rappresentarlo alle prossime elezioni comunali, dopo che alcuni esponenti hanno iniziato a muoversi in vista del 2027. La causa di questa discussione è l’incertezza sulla scelta del candidato, alimentata anche dalle recenti tensioni tra le diverse anime della coalizione. Un esempio concreto è il confronto tra i partiti, che si svolge in modo aperto e senza nascondere le differenze.

Il dibattito su chi potrebbe essere il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni amministrative del Comune di Lucca, è di fatto aperto. Tra i nomi che potrebbero fare capolino quello di Ilaria Vietina, attuale capogruppo della lista “Lucca è un grande noi”, ed ex assessora della giunta Tambellini. Ilaria Vietina sindaca di Lucca nel 2027: che cosa ne pensa? "Mi perdoni, se parliamo di nomi prima che di idee e progetti, stiamo già sbagliando. La nostra città oggi ha urgente bisogno di un progetto forte, condiviso e credibile. “Lucca è un grande noi” è impegnata nel costruire una visione comune di città: il nome della candidata o del candidato sarà una conseguenza, non può essere il punto di partenza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La sinistra in marcia verso il 2027 ”Progetto forte, condiviso e credibile“

