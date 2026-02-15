La simulazione di Bastoni divide i tifosi dell’Inter | Idolo oppure Non ci rappresenta

Martedì sera, durante la partita tra Inter e Juventus, Bastoni ha simulato un fallo che ha portato al rosso di Kalulu, scatenando reazioni contrastanti tra i tifosi nerazzurri sui social. Alcuni lo considerano un esempio di astuzia, altri invece lo vedono come un comportamento che non rappresenta i valori della squadra. La scena ha diviso gli appassionati, accendendo discussioni online e alimentando confronti tra chi difende l’atteggiamento del difensore e chi lo critica duramente.

Un episodio molto molto brutto quello accaduto ieri sera durante Inter-Juventus. Dopo un primo tempo veramente aperto e bellissimo, l'arbitro La Penna ha sbagliato una decisione cruciale. Kalulu non fa fallo su Bastoni che simula nettamente: risultato? Doppio giallo al difensore bianconero e Juventus in dieci per più di un tempo, quando il rosso andava assegnato a Bastoni, anche lui precedentemente ammonito. Un errore fatale che ha falsato l'intera partita, importante anche per il Milan in ottica Scudetto. L'Inter ha poi vinto per 3-2 grazie al gol di Zielinski al novantesimo, riportandosi a più 8 sul Diavolo che deve recuperare ancora una partita.