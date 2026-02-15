La settimana di Dossier dall' impatto economico del Carnevale sul territorio al progetto EtnaRail
Il Carnevale di Acireale e Misterbianco genera milioni di euro ogni anno, attirando migliaia di visitatori e coinvolgendo molte imprese locali. La settimana di Dossier approfondisce come questa festa influenzi l’economia delle due città, con particolare attenzione ai costi delle maschere e dei carri allegorici. Oltre alle sfilate, si analizzano anche i progetti come EtnaRail, pensati per migliorare i collegamenti tra le aree interessate.
Carri, costumi, maschere e indotto "milionario": numeri e costi del Carnevale ad Acireale e Misterbianco. Le manifestazioni in corso nei due paesi etnei sono molto diverse, ma hanno in comune l'impatto importante sul territorio, tra turismo, ristorazione, negozi. Valerio Musumeci ha parlato con gli organizzatori per stimare il peso economico degli eventi. Il risultato è un numero a sei zeri. Tra promesse di formazione e nuovi sussidi, ecco chi nella città etnea è rimasto a galla e chi è invece affondato. Ivana Zimbone ha analizzato i numeri catanesi del Reddito di cittadinanza, per ricostruire cosa sia effettivamente successo e se le misure alternative abbiano centrato l'obiettivo, e la nuova proposta local del Movimento 5 Stelle.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
