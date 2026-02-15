La scuola chiusa di Cannitello destinata ad archivio interrogazione dei consiglieri di minoranza

La scuola di Cannitello, chiusa a causa di problemi strutturali e di sicurezza, rischia ora di essere trasformata in archivio. I consiglieri di minoranza hanno presentato un'interrogazione per chiedere chiarimenti sulla futura destinazione dell’edificio, che da anni rimane inattivo e pieno di polvere. La discussione si terrà nel prossimo consiglio comunale di Villa San Giovanni, previsto per mercoledì 18 febbraio.

Secondo l'opposizione villese, questa decisione non è stata comunicata agli organi consiliari: l'amministrazione risponderà nella civica assemblea convocata mercoledì prossimo “La trasparenza amministrativa e la sicurezza degli immobili pubblici – dichiarano i consiglieri di opposizione – non possono essere oggetto di valutazioni approssimative. È necessario fare piena chiarezza su scelte che riguardano la tutela dei documenti dell’ente e la sicurezza di lavoratori e cittadini”. Si attende ora il consiglio comunale del 18 febbraio, durante il quale l’amministrazione sarà chiamata a fornire risposte puntuali e documentate.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il Tribunale di Avellino ha ufficialmente archiviato la denuncia presentata dal sindaco di Moschiano, Sergio Pacia, e da alcuni consiglieri di maggioranza, contro l’ex sindaco Rosario Addeo e due consiglieri di minoranza, Fioravante Santaniello e Aniello Manfredi.

Un'opacità amministrativa al Comune viene alla luce grazie a segnalazioni dei consiglieri di minoranza, che rivelano criticità segnalate dalla Corte dei Conti.

