La scuola chiusa di Cannitello destinata ad archivio interrogazione dei consiglieri di minoranza
La scuola di Cannitello, chiusa a causa di problemi strutturali e di sicurezza, rischia ora di essere trasformata in archivio. I consiglieri di minoranza hanno presentato un'interrogazione per chiedere chiarimenti sulla futura destinazione dell’edificio, che da anni rimane inattivo e pieno di polvere. La discussione si terrà nel prossimo consiglio comunale di Villa San Giovanni, previsto per mercoledì 18 febbraio.
Secondo l'opposizione villese, questa decisione non è stata comunicata agli organi consiliari: l'amministrazione risponderà nella civica assemblea convocata mercoledì prossimo “La trasparenza amministrativa e la sicurezza degli immobili pubblici – dichiarano i consiglieri di opposizione – non possono essere oggetto di valutazioni approssimative. È necessario fare piena chiarezza su scelte che riguardano la tutela dei documenti dell’ente e la sicurezza di lavoratori e cittadini”. Si attende ora il consiglio comunale del 18 febbraio, durante il quale l’amministrazione sarà chiamata a fornire risposte puntuali e documentate.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Moschiano, archiviato il caso delle dimissioni di Addeo e dei consiglieri di minoranza
Il Tribunale di Avellino ha ufficialmente archiviato la denuncia presentata dal sindaco di Moschiano, Sergio Pacia, e da alcuni consiglieri di maggioranza, contro l’ex sindaco Rosario Addeo e due consiglieri di minoranza, Fioravante Santaniello e Aniello Manfredi.
"Grave opacità amministrativa al Comune, scoperte per caso le criticità sollevate dalla Corte di Conti": le accuse dei consiglieri di minoranza
Un'opacità amministrativa al Comune viene alla luce grazie a segnalazioni dei consiglieri di minoranza, che rivelano criticità segnalate dalla Corte dei Conti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Questa e’ Cannitello( Villa San Giovanni) in Calabria .. Chiunque ha un minimo( ma veramente un pochino ..) di raziocinio dovrebbe innanzitutto far abbattere tutte queste abitazioni ( vero sindaco ) nell’interesse soprattutto di chi ci abita ( che rischia la vita) facebook