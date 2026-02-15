La Russa all’attacco | Ma quale errore? Non siamo una nuova Juve loro rubavano meglio Chivu gran signore Chiellini invcece…

Ignazio La Russa, presidente del Senato e tifoso sfegatato dell’Inter, ha immediatamente criticato le accuse di errore arbitrale nel derby d’Italia vinto dai nerazzurri per 3-2, sostenendo che la partita non è stata rovinata da decisioni sbagliate. La Russa ha anche commentato con sarcasmo le accuse di furto ai danni della Juventus, affermando che i bianconeri “rubavano meglio” in passato. Durante l’intervista, ha elogiato il comportamento di Chivu, definendolo “un gran signore”, e ha invece criticato Chiellini con parole dure.