La Russa all’attacco | Ma quale errore? Non siamo una nuova Juve loro rubavano meglio Chivu gran signore Chiellini invcece…

Ignazio La Russa, presidente del Senato e tifoso sfegatato dell’Inter, ha immediatamente criticato le accuse di errore arbitrale nel derby d’Italia vinto dai nerazzurri per 3-2, sostenendo che la partita non è stata rovinata da decisioni sbagliate. La Russa ha anche commentato con sarcasmo le accuse di furto ai danni della Juventus, affermando che i bianconeri “rubavano meglio” in passato. Durante l’intervista, ha elogiato il comportamento di Chivu, definendolo “un gran signore”, e ha invece criticato Chiellini con parole dure.
Il presidente del Senato della Repubblica e grande tifoso interista, Ignazio La Russa, è intervenuto ai microfoni di Telelombardia per commentare il derby d'Italia vinto tra le polemiche (per l'espulsione di Kalulu) dalla squadra nerazzurra contro la Juventus per 3-2. Dichiarazioni molto forti e che sicuramente faranno discutere "L'errore? Di quale errore parliamo? Io intanto .
La Russa non fa sconti: «Avremmo vinto comunque, siamo in credito. La Juve rubava meglio. Chiellini mi ha fatto arrabbiare»
Ignazio La Russa, presidente del Senato, si è lasciato andare a commenti duri durante un’intervista a Telelombardia.
Ignazio La Russa: “Chivu che doveva fare secondo i criticoni Doveva dare colpa al proprio giocatore Avete mai visto un allenatore che "schiaffeggia" un proprio calciatore Lui ha ammesso in maniera elegante che c'è stato un tocco leggero ma il tocco c'è st x.com
