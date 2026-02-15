La Ruota della Fortuna Scotti fa i complimenti a De Martino Samira | Sono pazza di te!

Martedì 15 febbraio, Scotti ha elogiato pubblicamente De Martino durante la puntata di La Ruota della Fortuna, perché ha notato il suo sorriso contagioso e la spontaneità dimostrata durante il gioco. Samira, invece, ha dichiarato di essere innamorata di De Martino, aggiungendo che non riesce a smettere di pensarlo. La serata si è concentrata molto sulle dediche e sui momenti di simpatia tra i concorrenti, creando un’atmosfera calda e coinvolgente per i telespettatori.

Una serata di dediche quella de La Ruota della Fortuna di domenica 15 febbraio. Andata in onda su Canale 5, come ogni sera ha tenuto compagnia agli appassionati dell'access prime time firmato Mediaset. A spalleggiarsi a vicenda conducendo la gara di intuito e velocità più amata dell'ora di cena Gerry Scotti e Samira Lui, duo affiatato e ormai iconica coppia del gioco. I due conduttori non nascondono la reciproca fiducia e stima professionale e durante la puntata si sono lasciati a dare due dediche particolari. I complimenti a De Martino e il "sono pazza di te" di Samira. Non è una novità che Gerry Scotti, appena arrivato in studio, si rivolga direttamente al pubblico presente in studio e a quello a casa, ringraziandolo per la presenza ed il sostegno.