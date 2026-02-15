La risposta alla repressione non è la controviolenza ma una strategia nonviolenta radicale e trasformativa

Giuliano Pontara ha messo in guardia contro le tendenze autoritarie già all’inizio del secolo, e oggi queste si fanno più evidenti. La violenza si diffonde a livello globale, tra conflitti armati, repressioni e guerre civili. La concentrazione di ricchezza aumenta: dodici miliardari possiedono più di quattro miliardi di persone messe insieme. Nel frattempo, emergono scandali che mostrano il potere senza limiti delle élite occidentali, come i file di Epstein. La cultura e l’economia si militarizzano, influenzando anche scuola e informazione, e questa tendenza mette sotto pressione le società civili.

Nella policrisi sistemica nella quale l'umanità sta precipitando si dispiegano alcune di quelle "tendenze naziste" che il filosofo Giuliano Pontara paventava già agli inizi del XXI secolo: un sistema di violenza globale sempre più osceno e oppressivo, che si manifesta nel dilagare di guerre e genocidi nei conflitti internazionali e delle repressioni nei conflitti sociali; nella concentrazione senza precedenti della ricchezza che vede dodici miliardari più ricchi dei quattro miliardi più poveri della popolazione mondiale; nella normalizzazione dell'orgia di potere senza limiti delle élite occidentali che emerge dagli orrori vomitati dai files di Epstein; nella militarizzazione sempre più spinta della cultura e dell'economia, dell'informazione e della scuola, che travolgono la dimensione civile, in ogni accezione.