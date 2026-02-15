La rete dei collettivi e il modulo per i medici per evitare i Cpr ai migranti | cosa rivelano le carte

A Ravenna, sei medici sono stati indagati per aver impedito ai migranti di entrare nei Cpr, un fatto che ha suscitato molte polemiche. Le carte investigative indicano che i medici potrebbero aver cercato di bloccare l’accesso ai centri di detenzione, mentre si attendono ancora le decisioni definitive sulla loro posizione. Il caso ha acceso un acceso dibattito pubblico e ha portato alla luce anche un modulo specifico destinato ai medici, pensato per evitare l’ingresso dei migranti nei Cpr.

Ci sono 6 medici indagati a Ravenna con l'ipotesi di reato di aver ostacolato l'ingresso nei Cpr dei migranti sottoposti a valutazione: il caso ha destato molto scalpore e reazioni politiche ma i medici sono innocenti fino a giudizio definitivo. Non esistono collegamenti con il caso specifico ma è incontrovertibile che da almeno due anni alcune associazioni portano avanti una campagna di propaganda indirizzata al personale sanitario. In un documento di gennaio 2024, la Societa? Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM), la "Rete Mai piu? lager - No ai CPR" e l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) hanno chiesto espressamente una "presa di coscienza" sulle "condizioni e sui rischi per la salute delle persone migranti sottoposte a detenzione amministrativa nei Cpr".