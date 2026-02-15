La regola che ha permesso l’espulsione di Kalulu in Inter-Juventus potrebbe presto cambiare

Il regolamento che ha portato all’espulsione di Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus potrebbe essere rivisto. La decisione definitiva arriverà il 28 febbraio, quando il comitato competente valuterà eventuali modifiche. Se le nuove regole fossero già in vigore, probabilmente Bastoni avrebbe ricevuto il cartellino rosso invece di Kalulu.

Si deciderà il 28 febbraio: se lo modifiche fossero già state in vigore sarebbe forse stato espulso Bastoni al suo posto L’errore dell’arbitro Federico La Penna è stato indotto anche dalla simulazione di Bastoni, ma soprattutto non poteva essere corretto a causa di una grossa falla nel regolamento. Il VAR, il sistema con cui l’arbitro può cambiare una decisione sbagliata con l’aiuto di un altro arbitro in una sala video, può essere usato solo nei casi di espulsione diretta, e non nei casi di espulsione per doppia ammonizione. È una mancanza strana e ingiustificata, e infatti si discute da tempo di cambiare il regolamento: per coincidenza potrebbe succedere proprio tra pochi giorni, in modo un po’ beffardo per la Juventus. 🔗 Leggi su Ilpost.it

L’espulsione di Kalulu, arrivata a pochi minuti dalla fine del primo tempo, ha cambiato le sorti della partita tra Inter e Juventus.

L’espulsione di Kalulu ha scatenato polemiche durante il match tra Inter e Juventus, che si è acceso negli ultimi minuti del primo tempo.

