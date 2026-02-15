La Rai raddrizza i torti del Quirinale | cerimonia di chiusura a Bulbarelli

La Rai ha deciso di reintegrare Marco Bulbarelli, dopo che il suo allontanamento dal microfono era stato deciso a causa di notizie considerate scomode dal Quirinale. La scelta arriva a pochi giorni dalla richiesta di un giornalista di rivedere le sue esclusioni, che ha fatto molto discutere tra gli addetti ai lavori. La cerimonia di chiusura si è svolta ieri, con Bulbarelli di nuovo al suo posto, in una decisione che ha suscitato reazioni contrastanti.

Il cronista torna al suo posto, dopo il «castigo» per aver dato notizie sgradite al Colle. Ridategli il microfono, scrivevamo ieri. E così sarà: sarà proprio Auro Bulbarelli, cronista sportivo di lungo corso, a raccontare la cerimonia di chiusura dei giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026. Non è una nostra vittoria, sia chiaro: non siamo così presuntuosi. Chiedevamo soltanto di rimettere le cose in ordine visto che Bulbarelli era stato designato come «voce» per la cerimonia di inaugurazione e poi sostituito per una colpa che non era una colpa: aver «spoilerato» il siparietto tra il capo dello Stato Sergio Mattarella e Valentino Rossi.