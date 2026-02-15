La protesta dei pendolari | Stipati e seduti sui gradini anche in tangenziale

I pendolari protestano perché gli autobus sono pieni e spesso devono viaggiare in piedi o seduti sui gradini. Questa mattina, alcuni studenti si sono dovuti stringere sui gradini delle fermate, mentre i mezzi attraversano la tangenziale diretto a Modena. A causa della mancanza di corse sufficiente, molte persone affrontano giornate con mezzi sovraffollati e condizioni di viaggio scomode.

Studenti stipati, molto in piedi, alcuni sui gradini mentre gli autobus attraversano la tangenziale per arrivare a Modena e tornare nel distretto ceramico. Una situazione pericolosissima. Servono più vetture". Quanto la discussione apparentemente astratta e tecnica sul futuro del servizio dei trasporti pubblici potrà avere invece ricadute concrete sulla vita dei cittadini lo dimostra questo accorato appello di un gruppo di lavoratori pendolari che viaggiano assieme agli studenti non residenti in città, che ogni giorno devono raggiungerla per andare a scuola. Nessuno sa bene al momento se la futura azienda unica garantirà maggiori corse, maggiori vetture, più autisti, ma le testimonianze su quanto ci sia la necessità di un potenziamento del servizio si moltiplicano.