Lisa Vittozzi ha vinto l’oro alle Olimpiadi, portando a casa un premio che l’Italia del biathlon non aveva mai ottenuto prima. La sportiva di Anterselva ha ricevuto circa 80.000 euro come premio, una cifra che rappresenta una ricompensa concreta per il suo successo storico. La sua vittoria ha fatto parlare di sé anche tra gli sponsor, che già stanno valutando offerte per collaborazioni future.

L’Italia non aveva mai conquistato una medaglia d’oro nel biathlon alle Olimpiadi: sembrava essere un autentico tabù, una maledizione così difficile da sfatare, anche di fronte al proprio pubblico di Anterselva. A regalare il tanto agognato trionfo a cinque cerchi è stata una mitologica Lisa Vittozzi, capace di dettare legge nell’inseguimento a Milano Cortina 2026: quinta dopo la sprint di ieri, la sappadina ha confezionato una splendida rimonta con lo zero al poligono e ha trionfato in casa. Il cerchio si è completato per la 31enne, che aveva dovuto saltare la scorsa stagione per una serie di problemi fisici e che completa così un palmares da urlo in cui spiccano anche due titoli mondiali (staffetta a Oberhof 2023 e individuale a Nove Mesto 2024) e la Coppa del Mondo generale 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La prima volta non si scorda mai: quanti soldi guadagna Lisa Vittozzi per l’oro alle Olimpiadi? L’Italia del biathlon ringrazia

