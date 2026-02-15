La prima volta non si scorda mai | quanti soldi guadagna Lisa Vittozzi per l’oro alle Olimpiadi? L’Italia del biathlon ringrazia
Lisa Vittozzi ha vinto l’oro alle Olimpiadi, portando a casa un premio che l’Italia del biathlon non aveva mai ottenuto prima. La sportiva di Anterselva ha ricevuto circa 80.000 euro come premio, una cifra che rappresenta una ricompensa concreta per il suo successo storico. La sua vittoria ha fatto parlare di sé anche tra gli sponsor, che già stanno valutando offerte per collaborazioni future.
L’Italia non aveva mai conquistato una medaglia d’oro nel biathlon alle Olimpiadi: sembrava essere un autentico tabù, una maledizione così difficile da sfatare, anche di fronte al proprio pubblico di Anterselva. A regalare il tanto agognato trionfo a cinque cerchi è stata una mitologica Lisa Vittozzi, capace di dettare legge nell’inseguimento a Milano Cortina 2026: quinta dopo la sprint di ieri, la sappadina ha confezionato una splendida rimonta con lo zero al poligono e ha trionfato in casa. Il cerchio si è completato per la 31enne, che aveva dovuto saltare la scorsa stagione per una serie di problemi fisici e che completa così un palmares da urlo in cui spiccano anche due titoli mondiali (staffetta a Oberhof 2023 e individuale a Nove Mesto 2024) e la Coppa del Mondo generale 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it
Lisa Vittozzi vince uno storico oro nel biathlon alle Olimpiadi Invernali: non era mai successo
Lisa Vittozzi ha conquistato l’oro nel biathlon alle Olimpiadi Invernali, portando a casa il primo oro italiano in questa disciplina.
Olimpiadi: Lisa Vittozzi è la prima medaglia d'oro del biathlon italiano
Lisa Vittozzi ha vinto la prima medaglia d’oro del biathlon italiano alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver dominato la gara a inseguimento femminile ad Anterselva.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il Vicenza per la prima volta non vince al Menti. Ma le inseguitrici non ne approfittano; REFERENDUM GIUSTIZIA: LE RAGIONI DEL NO. E’ LA PRIMA VOLTA CHE IL POTERE ESECUTIVO LIMITA IL RUOLO DEL POTERE GIUDIZIARIO; Lazio - Entrate, FRD 2023 DP II Roma: merito e metodo non ci siamo e non è la prima volta - USB Pubblico Impiego; Omicidio Muttoni, la sorella per la prima volta in aula con gli imputati: Ferisce non vederli pentiti.
È la prima volta in carriera. Impossibile così, sfogo Conte dopo la Juve. A Mariani ho detto...Il tecnico dei campioni d'Italia: Napoli in alto mare, disgrazie sportive che peggiorano. Troppo facile starci vicino quando va tutto bene ... tuttosport.com
Musetti: La prima volta che sono andato a vedere la Juve non è andata bene. Su Buffon, Del Piero, Sinner e Alcaraz...L'intervista inizia con il racconto di Musetti dell'incontro con la squadra: Per me è sempre stato un sogno venire qui e conoscere i ragazzi e il mister. Ho trovato una anche disponibilità, ci tengo ... tuttosport.com
È la domenica delle imprese per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Una magnifica Lisa Vittozzi, con una rimonta straordinaria, conquista l’oro nell’inseguimento femminile: il primo di sempre nella storia del biathlon azzurro. Atteso, agognato, rincorso a lu facebook
Lisa Vittozzi conquista il primo oro italiano nel biathlon vincendo l’inseguimento con zero errori al poligono: una gara perfetta che entra nella storia x.com