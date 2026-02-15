Catherine Birmingham ha accusato la casa famiglia di averle vietato di incontrare i figli, ma la struttura risponde spiegando che nessuno le ha mai impedito di vederli. La discussione nasce dopo che Birmingham ha fatto sapere di non aver potuto entrare nella casa, anche se fonti vicine alla famiglia affermano che la porta non era chiusa a chiave. Un testimone ha confermato di averla vista entrare e uscire senza problemi, e alcuni vicini sostengono che Birmingham si sia presentata più volte senza preavviso.

La casa famiglia ha davvero impedito a Catherine Birmingham di vedere i figli?. “Nessuno ha mai impedito alla madre di raggiungere i propri figli”. È una replica secca, quasi indignata, quella diffusa dalla dirigenza della struttura che ospita i bambini della cosiddetta “ famiglia del bosco ”. Al centro della polemica c’è Catherine Birmingham, la madre che nei giorni scorsi, in lacrime, aveva raccontato di non poter raggiungere i figli al piano terra, soprattutto di notte. Secondo la donna, quella porta – simbolica prima ancora che fisica – sarebbe diventata la causa del dolore suo e dei minori, lontani da quasi tre mesi dal loro casolare immerso nel bosco. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘La porta non era chiusa’: scontro sulla ‘famiglia del bosco’, la casa famiglia replica a Catherine Birmingham

Arriva dall’Australia la sorella di Catherine Birmingham, psicologa, per sostenere la famiglia nel momento delicato.

La casa accoglienza di Vasto è finita sotto i riflettori dopo che un’ex dipendente ha accusato la famiglia Trevallion-Birmingham di segregazione, ma l’istituto ha negato ogni accusa e ha ribadito che la porta di Cate resta sempre aperta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.