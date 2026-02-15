La plastica green non esiste solo il 5% è riciclato e il resto è greenwashing

Gli italiani sono sempre più consapevoli sulle tematiche ambientali. Ce lo dice l’ultimo rapporto Ipsos di ottobre 2025 presentato al Salone della Csr e dell’innovazione sociale, secondo il quale il 64% ritiene che le grandi aziende dovrebbero esporsi sul tema della sostenibilità e il 47% dichiara di aver smesso di comprare da quelle aziende che non rispecchiano i propri valori. Anche le imprese si fanno più attente, con il 15% delle aziende italiane che punta al “green core”. Eppure, c’è un elefante nella stanza: la plastica che invade la grande distribuzione. Per ovviare a questo, considerando l’impatto della plastica su animali e natura, sono molti i brand a pubblicizzare imballaggi come “sostenibili”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

