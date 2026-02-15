La pista sì ma soprattutto rapporti umani | come si vince una medaglia alle Olimpiadi

Il nono episodio di “Battiti Olimpici – Winter Edition”, una serie in 10 puntate realizzata dal Coni e dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, in collaborazione con Sportface, che racconta il percorso di preparazione olimpica degli atleti italiani in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Ogni giorno su Gazzetta.it un nuovo episodio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Lucas Pinheiro Braathen ha conquistato il primo oro per il Brasile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver completato con successo la seconda manche.

Argomenti discussi: Un cittadino: Presenza continua di auto lungo la pista ciclabile in via Benedetto Croce ma nessuno fa niente; Se la pista ciclabile diventa un parcheggio; La pista di bob di Cortina come non si è ancora mai vista. Le prove degli allenamenti lungo i 1650 metri del nuovo tracciato con 110 metri di dislivello. Uno slalom tra le 16 curve con punte di velocità che possono superare i 130 km/h. di Lorenzo Briani, inviato; Ad oggi Cortina ha una pista da bob, ma non una piscina per i cinquemila ampezzani. È importante promuovere una visione dello sport che rimetta al centro la comunità.

La Coppa del Mondo di sci a Livigno? Sì ma senza concorrenza a BormioLivigno (Sondrio) – Livigno incassa i complimenti di tutti gli addetti ai lavori (e non solo) e pensa in futuro di organizzare altre gare di Coppa del Mondo di sci. In modo complementare a Bormio e ... ilgiorno.it

askanews. . Fuori Pista Il Tg delle #Olimpiadi di askanews del 14 febbraio 2026 #OlimpiadiInvernali2026 #MilanoCortinaOlympics2026 facebook

