La pioggia colpisce ancora | strada chiusa per frana a Napoli

La pioggia intensa ha causato una frana che ha bloccato la strada a Napoli. La notte scorsa, alle 3, un pezzo di terreno si è staccato in via provinciale San Gennaro, nel quartiere di Bagnoli, e ha ostruito il traffico. Un intervento dei vigili del fuoco è già in corso per mettere in sicurezza l’area.

L'episodio in via Provinciale San Gennaro. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e protezione civile Ancora un danno legato al maltempo. Stavolta nell'area di Bagnoli, precisamente in via provinciale San Gennaro, dove a causa di una frana, alle 3 di stanotte, domenica 15 febbraio, è stata chiusa la strada. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e protezione civile. Le piogge incessanti degli ultimi giorni hanno causato diversi disagi sia in città che in provincia. L'allerta meteo durerà fino alle 18 di oggi.

Pioggia e maltempo continuano a causare problemi a Narni.

A più di un mese dalla frana del 25 novembre, via Agnano agli Astroni rimane chiusa tra Bagnoli e Fuorigrotta.

