La pioggia colpisce ancora | strada chiusa per frana a Napoli
La pioggia intensa ha causato una frana che ha bloccato la strada a Napoli. La notte scorsa, alle 3, un pezzo di terreno si è staccato in via provinciale San Gennaro, nel quartiere di Bagnoli, e ha ostruito il traffico. Un intervento dei vigili del fuoco è già in corso per mettere in sicurezza l’area.
L'episodio in via Provinciale San Gennaro. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e protezione civile Ancora un danno legato al maltempo. Stavolta nell'area di Bagnoli, precisamente in via provinciale San Gennaro, dove a causa di una frana, alle 3 di stanotte, domenica 15 febbraio, è stata chiusa la strada. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e protezione civile. Le piogge incessanti degli ultimi giorni hanno causato diversi disagi sia in città che in provincia. L'allerta meteo durerà fino alle 18 di oggi.
Pioggia e maltempo, ancora una frana: modifiche al traffico lungo la strada 3 Ter a Narni
Pioggia e maltempo continuano a causare problemi a Narni.
Frana lungo la strada tra Bagnoli e Fuorigrotta: "Ancora chiusa. Si gioca con la sicurezza dei cittadini"
A più di un mese dalla frana del 25 novembre, via Agnano agli Astroni rimane chiusa tra Bagnoli e Fuorigrotta.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Chi fermerà la pioggia?: Ancora una fase instabile. Portate sempre l’ombrelloAndrea Pardini, fondatore di Meteo Pop e ispiratore di Rete Meteo Amatori Tra gennaio e i primi di febbraio è piovuto più del doppio del normale. msn.com
Ancora pioggia, vento e mareggiate sulle regioni meridionali(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Nel fine settimana si prevede ancora maltempo sulle regioni meridionali, con pioggia, vento e mareggiate portate dal transito di una perturbazione tra Sardegna, Sicilia e Calab ... msn.com
