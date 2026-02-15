Federico La Penna si trova di nuovo al centro delle polemiche dopo aver diretto la partita tra Inter e Juventus, una decisione che ha scatenato reazioni forti tra tifosi e addetti ai lavori. La sua gestione del match ha sollevato dubbi e discussioni su alcune decisioni prese in campo, alimentando le critiche che lo seguono da tempo. La sua nomea di arbitro che provoca confronti si rafforza ancora una volta, portando a riflettere sulla sua capacità di mantenere la calma durante le partite più calde.

Nelle ultime ore non si fa altro che parlare di Federico La Penna e di quello che ha fatto durante il 'Derby d'Italia' tra Inter e Juventus. Prima dell'intervallo della gara, sul risultato di 1-1, l'arbitro ha espulso per somma di ammonizioni il difensore bianconero Pierre Kalulu. Come ammesso anche in mattinata dal designatore arbitrale di Serie A Gianluca Rocchi, si è trattato di un grave errore. Infatti, il difensore ex Milan non compie nessun fallo. Quello da espellere per somma di cartellini gialli, era il nerazzurro Alessandro Bastoni, che da ammonito ha platealmente simulato il contatto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - La Penna non è nuovo a polemiche: il caso Acerbi-Juan Jesus in Inter-Napoli e la squalifica di 11 mesi

È stato diffuso un video che mostra il dialogo tra Doveri e i calciatori dell’Inter, in seguito al contrasto tra Thuram e Juan Jesus durante la partita tra Inter e Napoli.

Il Napoli si prepara alla sfida contro l’Udinese con un nuovo ostacolo: l’infortunio di Juan Jesus.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.