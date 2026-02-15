La nuova geografia globale della robotica L’analisi di Siciliano
Siciliano analizza come la robotica si sia spostata oltre i confini industriali, a causa della crescente domanda di automazione in settori come la sanità e i servizi. Oggi, le macchine intelligenti vengono impiegate anche nelle chirurgie e nell’assistenza agli anziani, trasformando il modo in cui viviamo e lavoriamo.
La robotica nasce in ambito industriale, inizialmente come tecnologia dedicata a operazioni di manipolazione, montaggio e assemblaggio. A partire dall’inizio degli anni Sessanta, il suo sviluppo si consolida progressivamente nella manifattura, diventando una componente stabile dei processi produttivi. Negli anni Ottanta e Novanta, la robotica si spinge oltre i confini dell’industria, dando vita alla robotica per l’esplorazione di ambienti estremi come il fondo marino, l’atmosfera e lo spazio. Con l’inizio degli anni Duemila, questo percorso evolutivo conduce all’ingresso dei robot in ambiti extra-industriali, aprendo la stagione della robotica di servizio. 🔗 Leggi su Formiche.net
La nuova geografia del vino siciliano parte da Alcamo
Dove si sperimenta il futuro della salute. La nuova geografia globale dei trial clinici
La ricerca clinica sta cambiando rapidamente.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Produzione auto globale: dove nascono oggi le vetture più vendute; Boscolo Tours svela la nuova geografia dei desideri degli italiani; Trumpismo e identità europea: gli effetti della nuova geografia americana; Farmaci, ricerca e sicurezza: perché l’Europa rischia di perdere la partita globale.
Zani (Tendercapital): ''Serve Europa più integrata e competitiva per affrontare la nuova geografia economica globale''Milano, 15 ott. (Adnkronos) - L'economia globale sta attraversando una fase di profonda trasformazione, segnata da tensioni geopolitiche, dai nuovi modelli dettati dall'AI e da un crescente ... iltempo.it
Dove si sperimenta il futuro della salute. La nuova geografia globale dei trial cliniciNegli ultimi anni la ricerca clinica ha cambiato pelle. Non si è limitata a ... msn.com
Nel trasporto pubblico siciliano si apre una nuova finestra occupazionale. Con un bando appena pubblicato, l’Azienda Siciliana Trasporti avvia una selezione pubblica per l’assunzione di 73 operatori di esercizio a tempo indeterminato, affiancata dalla creazi facebook