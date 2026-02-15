Siciliano analizza come la robotica si sia spostata oltre i confini industriali, a causa della crescente domanda di automazione in settori come la sanità e i servizi. Oggi, le macchine intelligenti vengono impiegate anche nelle chirurgie e nell’assistenza agli anziani, trasformando il modo in cui viviamo e lavoriamo.

La robotica nasce in ambito industriale, inizialmente come tecnologia dedicata a operazioni di manipolazione, montaggio e assemblaggio. A partire dall’inizio degli anni Sessanta, il suo sviluppo si consolida progressivamente nella manifattura, diventando una componente stabile dei processi produttivi. Negli anni Ottanta e Novanta, la robotica si spinge oltre i confini dell’industria, dando vita alla robotica per l’esplorazione di ambienti estremi come il fondo marino, l’atmosfera e lo spazio. Con l’inizio degli anni Duemila, questo percorso evolutivo conduce all’ingresso dei robot in ambiti extra-industriali, aprendo la stagione della robotica di servizio. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La nuova geografia globale della robotica. L’analisi di Siciliano

La ricerca clinica sta cambiando rapidamente.

