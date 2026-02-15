La nuova Gaza secondo Trump | Pronti 5 miliardi di dollari e migliaia di soldati Il gelo di Netanyahu | Prima disarmi Hamas
Donald Trump ha annunciato sui social che gli Stati Uniti e i loro alleati sono pronti a investire oltre 5 miliardi di dollari per ricostruire Gaza. La proposta include anche l'invio di migliaia di soldati per garantire la stabilità nella regione. Nel frattempo, il primo ministro israeliano Netanyahu ha risposto duramente, chiedendo di disarmare prima Hamas. La discussione sulla sicurezza e il supporto internazionale continua a intensificarsi.
Oltre 5 miliardi di dollari per la ricostruzione di Gaza. È la somma che Stati Uniti ed alleati si preparano ad investire per il futuro della Striscia, secondo quanto ha annunciato oggi via social Donald Trump. O meglio, pre-annunciato, perché il vero lancio del processo di ricostruzione è in programma per giovedì, quando il leader Usa ospiterà a Washington la prima riunione operativa del nuovo Board of Peace per Gaza. Oggi Trump ha sottolineato come quest’organismo da lui voluto per trasformare il cessate il fuoco a Gaza in un processo di pace e ricostruzione, e lanciato formalmente a gennaio a Davos, abbia «un potenziale illimitat o».🔗 Leggi su Open.online
Truppe straniere a Gaza, la missione prende forma: «Pronti migliaia di soldati dall’Indonesia»
Dopo mesi di indecisione, l'Indonesia ha deciso di inviare soldati a Gaza.
Israele sta sabotando la seconda fase del cessate il fuoco a GazaIl governo israeliano sta cercando di far apparire Gaza ingovernabile e di dimostrare la necessità di un dominio militare illimitato Leggi ... internazionale.it
100X100 GAZA. NUOVA MARATONA DI SOLIDARIETÀ È in corso la seconda edizione della campagna "100x100 Gaza", cento ore di solidarietà attiva, da mercoledì 11 a domenica 15 febbraio. "100x100 Gaza" è una mobilitazione straordinaria di solida facebook