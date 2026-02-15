La nuova Gaza secondo Trump | Pronti 5 miliardi di dollari e migliaia di soldati Il gelo di Netanyahu | Prima disarmi Hamas

Donald Trump ha annunciato sui social che gli Stati Uniti e i loro alleati sono pronti a investire oltre 5 miliardi di dollari per ricostruire Gaza. La proposta include anche l'invio di migliaia di soldati per garantire la stabilità nella regione. Nel frattempo, il primo ministro israeliano Netanyahu ha risposto duramente, chiedendo di disarmare prima Hamas. La discussione sulla sicurezza e il supporto internazionale continua a intensificarsi.

Oltre 5 miliardi di dollari per la ricostruzione di Gaza. È la somma che Stati Uniti ed alleati si preparano ad investire per il futuro della Striscia, secondo quanto ha annunciato oggi via social Donald Trump. O meglio, pre-annunciato, perché il vero lancio del processo di ricostruzione è in programma per giovedì, quando il leader Usa ospiterà a Washington la prima riunione operativa del nuovo Board of Peace per Gaza. Oggi Trump ha sottolineato come quest’organismo da lui voluto per trasformare il cessate il fuoco a Gaza in un processo di pace e ricostruzione, e lanciato formalmente a gennaio a Davos, abbia «un potenziale illimitat o».🔗 Leggi su Open.online

Donald Trump ha dichiarato che il Board of peace, un organismo internazionale da lui creato, investirà 5 miliardi di dollari per ricostruire Gaza, ma ha anche esortato Hamas a consegnare le armi.

Dopo mesi di indecisione, l’Indonesia ha deciso di inviare soldati a Gaza.

