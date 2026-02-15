La K Sport cala il poker di reti nell’anticipo Davanti c’è una sempre ostica Fermignanese

La squadra K Sport ha segnato quattro gol nell’anticipo contro il Fermignanese, che ha resistito fino alla fine. La partita si è svolta sotto il sole caldo, e i giocatori hanno dato il massimo per conquistare i tre punti. La squadra di casa ha mostrato una buona organizzazione, mentre gli ospiti hanno tentato di reagire, ma senza riuscirci. Durante il match, il pubblico ha applaudito le azioni più offensive e le sostituzioni rapide di entrambe le squadre.

k sport 4 fermignanese 0 K SPORT GALLO: Cerretani, Camilloni, Procacci (12' st Notariale), Fabbri, Nobili, Carta, Montagna (36' st Magnanelli), Torelli, Rivi (23' st Bardeggia), Buonavoglia (32' st Romualdi), Sollaku (23' st Peroni). All. Magi FERMIGNANESE: Marcantognini, Mariotti, Labate, Gabellini (20' st Surano), Fraternali (27' st Santi), Binale, Cirulli (14' pt Lucciarini), Bozzi, Cordella, Arduini (31' st Iacovoni), Patrignani G. (31' st Saidykhan). All. Pazzaglia Arbitro: Crincoli di Ascoli Piceno Reti: 25' pt Sollaku, 33' pt Buonavoglia, 1' st aut. Binale, 26' st rig. Carta Note: Spettatori 500 circa; ammoniti Nobili, Binale; corner 2-5; rec.