La ’Gastro’ accende lo scontro | Scippo No integrazione

La ’Gastro’ ha causato una forte polemica a Fano, accusando l’amministrazione di aver tradito le aspettative con una promessa non mantenuta. La questione riguarda il futuro dell’ospedale Santa Croce, al centro di un acceso dibattito tra chi chiede un intervento deciso e chi invece propone un’integrazione dei servizi. La discussione si accende dopo che i rappresentanti hanno contestato le decisioni prese senza coinvolgere adeguatamente la comunità locale.

"Siamo di fronte all'ennesima, gravissima promessa tradita ai danni dei cittadini di Fano e del nostro ospedale Santa Croce". Marta Ruggeri, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, interviene dopo la conferma – data dal direttore generale dell'Ast Alberto Carelli all'assemblea dei sindaci a Urbino – del trasferimento definitivo della Gastroenterologia a Pesaro. Per Ruggeri la decisione smaschera "mesi di bugie e rassicurazioni di facciata" e conferma il progressivo ridimensionamento del presidio fanese previsto dal nuovo atto aziendale. Ricorda il consiglio comunale monotematico in cui il direttore generale aveva garantito la permanenza del reparto.