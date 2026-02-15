La furia del mare e della pioggia ridefinisce il profilo della costa | crolla l’arco degli innamorati

La mareggiata e le intense piogge di questa settimana hanno causato il crollo dell’arco “degli innamorati” a Sant’Andrea, nel giorno di San Valentino. La forte ondata ha eroso la base della formazione rocciosa, che si trovava in bilico ormai da mesi. Questa perdita si aggiunge a una serie di danneggiamenti simili verificatisi negli ultimi undici anni lungo la stessa costa, aggravando la vulnerabilità del tratto.

SANT’ANDREA (Melendugno) – La furia del mare e della pioggia ridefinisce il profilo della costa: crolla nel giorno di San Valentino l’arco “degli innamorati” di Sant’Andrea, la marina di Melendugno interessata da numerosi episodi simili, dei quali uno esattamente undici anni fa. Si è infatti sbriciolata la famosa architettura naturale, una scultura-simbolo delle cartoline del Salento, venuta giù a seguito della pioggia copiosa e delle onde delle scorse ore. E non solo. Un secondo crollo ha anche coinvolto la zona nota come “La punticeddha”, il costone a sinistra della piccola baia, già colpita da un altro cedimento nelle scorse settimane.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Nella notte di San Valentino, l’arco degli innamorati di Melendugno si è sgretolato, probabilmente a causa delle forti mareggiate che hanno investito la zona negli ultimi giorni.

