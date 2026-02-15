Il ventenne di Montecalvoli, sospettato di aver ucciso un connazionale, è stato fermato dopo aver tentato di scappare verso Roma. La fuga è durata solo poche ore e si è conclusa sull’autostrada, a centinaia di chilometri dal luogo del delitto. La polizia lo ha intercettato durante un inseguimento, confermando che aveva pianificato di allontanarsi rapidamente dalla zona.

di Carlo Baroni MONTECALVOLI Una fuga durata poche ore e finita in autostrada, a qualche centinaio di chilometri dal luogo dove, secondo le prime risultanze investigative, aveva ammazzato un connazionale. I carabinieri della compagnia di San Miniato, coordinati dal sostituto procuratore della Repubblica Fabio Pelosi, si sono mossi con grande tempestività, mettendo tutto sotto la lente fin dai primi istanti dell’indagine: la scena del crimine, le testimonianze raccolte sul posto e quelle, riteniamo, dei ragazzi che si trovavano insieme alla vittima, le immagini delle telecamere di videosorveglianza del territorio, riuscendo a comporre un primo puzzle che si è rivelato decisivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La fuga e la cattura. Fermato per il delitto ventenne del paese: "Diretto verso Roma"

Il sospettato del omicidio di Kevin Muharemi è stato arrestato mentre viaggiava sull’autostrada A1, diretto verso Roma.

Kevin Muharremi, un giovane di 26 anni di origine albanese, è stato ucciso questa mattina a Montecalvoli, e il sospettato, accusato di avergli sparato, stava cercando di raggiungere Roma quando è stato arrestato sull'autostrada A1.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.