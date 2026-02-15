La frenata di Brescia | cosa succede in campionato

La squadra di Brescia si ferma nel campionato dopo una sconfitta contro Varese, che ha sfruttato un’ultima azione per chiudere il match. La partita si è giocata nel derby lombardo di metà stagione, e i padroni di casa hanno ottenuto la vittoria grazie a una difesa efficace negli ultimi minuti. Varese ha preso il comando grazie a un canestro decisivo che ha messo fine alle speranze degli avversari.

Nel derby lombardo di metà stagione, la partita tra Openjobmetis Varese e Germani Brescia ha premiato i padroni di casa grazie a una chiusura decisiva guidata da una guardia d'eccezione. L'incontro ha mostrato una squadra di casa pronta a sfruttare ogni occasione, anche di fronte a una Germani privata di Ivano e capace di resistere a lungo prima del tracollo finale. Ike Iroegbu ha totalizzato 26 punti, firmando la giocata che ha deciso l'esito della contesa. Dopo un avvio equilibrato, Varese ha reagito a una situazione di vantaggio ospite, mantenendo alta l'intensità fino all'azione finale che ha ribaltato l'inerzia.