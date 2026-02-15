La Forza di una Donna cambiamento in arrivo | notizia boom per il pubblico

Sabato 21 febbraio 2026, il cambio nel palinsesto di Canale 5 porta una novità: il programma

Sabato 21 febbraio 2026 cambia il palinsesto di Canale 5: l’appuntamento con La forza di una donna resta nel pomeriggio, ma si sposta e si allunga. La dizi turca, ormai tra i titoli più seguiti del daytime, ottiene più spazio nel blocco soap del sabato: una scelta che punta a tenere alta la tensione narrativa mentre la terza stagione corre verso le svolte finali. Come indica la Guida TV Mediaset, la puntata speciale partirà alle 14:55 circa, subito dopo Forbidden Fruit. Proprio la soap “compagna” viene accorciata e dovrebbe andare dalle 14:25 alle 14:55, lasciando campo a un episodio extra-large di Bahar.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

