Il leader dell’opposizione russa, Alexei Navalny, è stato avvelenato due volte con il gas nervino Novichok, sospetta responsabilità di Putin, secondo le indagini. L’attacco più recente ha lasciato l’ex avvocato paralizzato e con problemi di vista, mentre la prima volta, nel 2020, aveva rischiato di perdere la vita. La stessa sostanza avrebbe rischiato di ucciderlo anche questa volta, ma Navalny è riuscito a sopravvivere e a raccontare la vicenda.
La morte, quando arriva travestita da silenzio, lascia sempre una traccia più rumorosa di qualsiasi esplosione. Ora quel rumore ha un nome: epibatidina. Una parola chimica, quasi elegante, che suona come una nota sbagliata in una sinfonia di menzogne. Ed è attorno a questa sostanza, una neurotossina estratta dalla pelle di una rana dell’Ecuador, utilizzata dalle tribù indigene nelle cerbottane durante la caccia, che prende forma, con la freddezza dei dati e la brutalità dei fatti, la verità sulla morte di Alexey Navalny. Cinque laboratori europei indipendenti di Regno Unito, Svezia, Francia, Germania e Paesi Bassi sono giunti alla stessa conclusione analizzando campioni biologici di Navalny, fatti uscire clandestinamente dalla Russia dalla sua famiglia dopo la morte: l’oppositore del Cremlino è stato avvelenato con epibatidina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Il governo russo ha negato ogni coinvolgimento, ma le analisi di cinque paesi dimostrano che Navalny è stato avvelenato due volte, prima con il Novitchok e poi con la rana freccia.
Alexeij Navalny è stato avvelenato due volte da Vladimir Putin, secondo le analisi di cinque paesi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
