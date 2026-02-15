Vance ha scritto una prefazione a un saggio di Kevin Roberts, spiegando che la destra non può più allearsi con l’alta finanza. Secondo lui, questa alleanza ha portato a politiche che penalizzano le persone comuni, come dimostra il rialzo dei prezzi e la crisi dei mutui. Vance invita a ripensare il conservatorismo, puntando su un nuovo approccio che difenda i cittadini.

Nella sua prefazione a un saggio di Kevin Roberts, Vance traccia la rotta del nuovo conservatorismo: «I nostri padri credevano che senza il governo tutti i nostri problemi sarebbero stati risolti. Chi, come noi, viene da certe zone dimenticate sa che non è così». Nel film cult americano Pulp Fiction, il personaggio interpretato da John Travolta, appena tornato da Amsterdam, osserva che in Europa ci sono gli stessi beni di consumo americani, ma sono «un po’ diversi». È così che vedo la vita di Kevin Roberts. È cresciuto in una famiglia povera in una zona del Paese largamente ignorata dalle élite americane, solo che il suo angolo di mondo era in Louisiana e il mio in Ohio e Kentucky. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La destra non può più stare con l’alta finanza

